Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Arttı

23.01.2026 10:38
Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine ulaştı.

Ocak ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 6,4 puan artış kaydederek 183,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi. Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 6,4 puan artış kaydederek 183,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile iş durumunun FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise aynı kaldığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendiği gözlendi.

2026 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde sırasıyla 6,9 ve 18,7 puanlık artış, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe ise 0,9 puanlık azalış olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

