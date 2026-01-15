Firar Eden Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Firar Eden Hükümlü Yakalandı

Firar Eden Hükümlü Yakalandı
15.01.2026 14:52
42 yıl hapis cezası bulunan Nurşah Ç. Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevinden firar eden ve hakkında 42 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nurşah Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nurşah Ç. Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurşah Ç.'nin; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık, dolandırıcılık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Firar Eden Hükümlü Yakalandı
