Firari Hükümlü Batman\'da Yakalandı

Batman'da hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Gercüş ilçesinde hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ş. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
