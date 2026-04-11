Orkun Kökçü'den resital

11.04.2026 00:10
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, çıktığı son 12 maçta 8 gol ve 4 asistlik performansıyla 12 gole katkı yaptı.

Beşiktaş formasıyla fırtınalar estiren milli yıldız Orkun Kökçü, durdurulamıyor. Son haftalardaki yükselen grafiğiyle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli orta saha, skor üretme konusundaki ustalığıyla takımını sırtlamaya devam ediyor.

ANTALYASPOR KARŞISINDA 1 GOL, 1 ASİST

Milli oyuncu, son olarak oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da takımına 1 gol, 1 asistlik performansıyla yardımcı oldu. Oyun kurucu rolünü üstlenen Orkun Kökçü, sadece oyunun yönünü belirlemekle kalmıyor, skora yaptığı doğrudan katkıyla da ligin en formda ismi olduğunu kanıtlıyor. Çıktığı son 12 maçta tam 12 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, adeta tek kişilik dev kadro gibi hareket etti.

SAHADA LİDER, TABELADA YILDIZ

25 yaşındaki yıldız isim, özellikle kritik anlarda sahneye çıkarak takımına hayat verdi. Maç başına 1 skor katkısı ortalamasıyla oynayan yıldız oyuncu, hem uzaktan şutları hem de ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla rakip savunmaların korkulu rüyası haline geldi. Beşiktaş teknik heyetinin oyun planının merkezine koyduğu milli yıldız, bu formuyla takımının ve ligin en iyi isimlerinden biri olmayı başardı. 

Orkun Kökçü, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:44:51.
