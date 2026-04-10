İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
10.04.2026 21:33
İspanya\'dan Netanyahu\'nun tehditlerine sert yanıt
İspanya hükümeti, İsrail'in ülkeyi Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarma kararı ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi. Başbakan Pedro Sanchez, Avrupa ülkelerinin İsrail ile olan iş birliği anlaşmasını askıya almasının zorunlu olduğunu ifade etti. Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da İsrail’le “Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız" diye seslendi.

SANCHEZ: BİRLİK, İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINI ASKIYA ALMALI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki ilişkilere yönelik açıklamasında, Avrupa ülkelerini çeşitli ortak projelerle AB savunmasını güçlendirmeye çağırırken, birliğin küresel düzeyde daha kararlı ahlaki tutumlar benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Bu doğrultuda İspanyol lider, Brüksel yönetiminin uluslararası hukuka yönelik "açık" saygısızlığı nedeniyle İsrail ile olan iş birliği anlaşmasını askıya almasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Sanchez, İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarına ve 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırına değinerek, "Lübnan’da yeni bir ‘Gazze’ yaşanmasına izin vermeyelim. Çünkü uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleri karşısında Avrupa tutarlı bir şekilde hareket etmelidir" dedi.

"EVET, SAVAŞ SUÇLULARINA VE SOYKIRIMCILARA KARŞI TAM DÜŞMANLIK"

İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendiren ve İsrail'e karşı "diplomatik savaş yürütmekle" suçlayan açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık veren Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık." ifadesini kullandı.

“SİZ, SOYKIRIMCI VE SUÇLU BİR REJİMSİNİZ”

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da ülkesi hakkındaki suçlamalara sosyal medyadan yanıt vererek, "Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız." paylaşımında bulundu.

NETANYAHU'DAN TEHDİT GİBİ SÖZLER

İspanya’nın birçok kez Tel Aviv'in karşısında yer aldığını iddia eden Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İspanyol temsilcileri çıkarma kararı verdiğini duyurmuştu. Netanyahu, İsrail'e karşı diplomatik savaş yürütmekle suçladığı İspanya'yı "bunun bedelini ödeyeceğiyle" tehdit etmişti.

İSRAİL-İSPANYA GERGİNLİĞİ

İspanya'nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı, İsrail ile yeni bir polemiğin başlamasına neden olmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçiliğini derhal açma kararını "ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etmek amacıyla" aldıklarını ifade etmiş, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise bu kararı sert bir dille eleştirmişti.

İspanya hükümetinin Filistin Devletini tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği destekle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni, İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı. 

İki ülke arasında mevcut durumda en üst diplomatik temsilcilik, maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA/ İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Tek kelime ile ADAM.... 141 0 Yanıtla
  • BEYTULLAH SAKİ BEYTULLAH SAKİ:
    Kral Çıplak diyebilen tek Avrupa Birliği ülke başkanı Dualarımız İspanya ve Sanchezle... 112 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Helal olsun İspanya.İspanya kadar olamadık maalesef 67 4 Yanıtla
    Semih Aymergen Semih Aymergen:
    yıllarca dinay 5 ten büyük dedi her yerde. ama anlayacak kafa nerdee 9 4
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    İkili oynayan, içeride aslan dışarıda kedi olan ,onların ,bu tutumu madalya ile ödüllendirdiği kişilere, devletlere örnek olur umarım. 52 4 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden Mustafa Gecegiden:
    HEP ÇOK İNANMAKTAN KAYBETTİK 18 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
