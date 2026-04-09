Süper Lig devi Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Hasan Şaş, Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
sporON YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, Icardi’nin performansına bağlı olarak sözleşme sürecinin farklı ilerleyebileceğini ifade etti. Şaş, “Icardi geçen hafta Trabzonspor maçında 2 gol atsaydı ve Galatasaray’ı daha fazla hissetseydi, bu hafta Galatasaray onunla sözleşme imzalardı” dedi.
Icardi’nin mevcut durumuna da değinen Şaş, sözleşme konusundaki belirsizliğin oyuncunun performansını etkilediğini belirtti. “Mukavele imzalamadığım yerde nasıl konsantre olacağım noktasına geliyor” diyen Şaş, bu sürecin iki tarafı da etkilediğini dile getirdi.
Hasan Şaş, Icardi’nin sık sık izin almasına rağmen yönetimin ve teknik heyetin durumu idare ettiğini söyledi. “Ligin son haftasına gelinmiş, Icardi 10 gün izin yapıyor. Sen başkan olsan bu sözleşmeyi nasıl yenilersin?” ifadelerini kullandı.
Şaş, yıldız oyuncunun da kulübün kendisiyle sözleşme yenilemeyeceğini düşündüğünü belirterek, bu durumun motivasyon kaybına yol açtığını söyledi. Sürecin çözümü için tarafların daha net adım atması gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Spor › Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... - Son Dakika
