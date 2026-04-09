Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

09.04.2026 20:20
Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Hasan Şaş, Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, Arjantinli yıldızın sözleşme sürecine dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

“GALATASARAY BU HAFTA SÖZLEŞME İMZALARDI”

sporON YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, Icardi’nin performansına bağlı olarak sözleşme sürecinin farklı ilerleyebileceğini ifade etti. Şaş, “Icardi geçen hafta Trabzonspor maçında 2 gol atsaydı ve Galatasaray’ı daha fazla hissetseydi, bu hafta Galatasaray onunla sözleşme imzalardı” dedi.

“KONSANTRASYON SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİNDEN ETKİLENİYOR”

Icardi’nin mevcut durumuna da değinen Şaş, sözleşme konusundaki belirsizliğin oyuncunun performansını etkilediğini belirtti. “Mukavele imzalamadığım yerde nasıl konsantre olacağım noktasına geliyor” diyen Şaş, bu sürecin iki tarafı da etkilediğini dile getirdi.

İZİN SÜRECİ VE YÖNETİM ELEŞTİRİSİ

Hasan Şaş, Icardi’nin sık sık izin almasına rağmen yönetimin ve teknik heyetin durumu idare ettiğini söyledi. “Ligin son haftasına gelinmiş, Icardi 10 gün izin yapıyor. Sen başkan olsan bu sözleşmeyi nasıl yenilersin?” ifadelerini kullandı.

“ICARDI DE ‘İMZALAMAYACAKLAR’ DİYE DÜŞÜNÜYOR”

Şaş, yıldız oyuncunun da kulübün kendisiyle sözleşme yenilemeyeceğini düşündüğünü belirterek, bu durumun motivasyon kaybına yol açtığını söyledi. Sürecin çözümü için tarafların daha net adım atması gerektiğini vurguladı.

