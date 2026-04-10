Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarların sabırlı olması gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın, ''Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İYİ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Değişik oyuncularla oynadık. Bazı oyuncularımıza az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele etti. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak iyi oldu." dedi. 

"KUPA HEDEFİMİZ VAR"

Hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Yaşadığımız sıkıntılar bu pozisyonda kalmamıza neden oldu. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR SABIRLI OLMALI"

Taraftara seslenen deneyimli hoca, "Taraftarın ilgisi olması güzel. Bundan hep mutluluk duyuyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Bayağıdır gelen sonuçlar güvensizlik yaratıyor. Bunu biliyoruz. Ciddi bir yapılanma dönemindeyiz." yorumunda bulundu. 

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Devre arası takımı güçlendirdik. Çalışıyoruz taraftarın mutlu olması için. Çok çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarımız hedefe oynayan ve onları mutlu edecek takım görecek diye ümit ediyoruz. Kazanmak tabii ki güzel. Morale ihtiyacımız vardı. Çocuklar iyi mücadele etti. Goller dışında pozisyonlarımız da vardı. Pozitif bir oyun olduğunu düşünüyorum. İyi bir akşam oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Konsantrasyonlarını bozmuyorlar çünkü biraz hedefsiz kaldık ligde ama çocuklar konsantreydi. İyi bir maç oldu. Tebrik ediyorum hepsini." değerlendirmesinde bulundu. 

"1-2 HAFTA DAHA LAZIM"

Sakatlığı sonrası sahalara geri dönen Malili oyuncu El Bilal Toure'nin süreye ihtiyacı olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "El Bilal Toure'nin tam randımanlı olması için 1-2 hafta daha gerekiyor. Bayağı uzun bir sakatlık geçirdi." dedi. 

"JOTA BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL''

Sergen Yalçın son olarak, "Jota bizde kiralık oyuncu, bizim oyuncumuz değil. Başka kiralık oyuncularımız da var. Oyuncuları kullanıyoruz. Sezon sonunda karar vereceğiz. Oyunları kullanıp durumlarını görmek istiyoruz. Bugün itibariyle oyunda kaldığı süredeki performansı iyiydi." şeklinde konuştu. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
Bavullarını bile topladı Fenerbahçe’de ilk ayrılık Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
Sanki Barcelona Adım adım değil koşarak Süper Lig’e geliyorlar Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Esenler Erokspor ile Amedspor Süper Lig’e çıkmak için kapıştı İşte sonuç Esenler Erokspor ile Amedspor Süper Lig'e çıkmak için kapıştı! İşte sonuç
Kızılcık Şerbeti’nin ünlü oyuncusu avukat oldu Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu avukat oldu

23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:54
Dolmabahçe’deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş’ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:05:36. #7.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.