Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İYİ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Değişik oyuncularla oynadık. Bazı oyuncularımıza az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele etti. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak iyi oldu." dedi.

"KUPA HEDEFİMİZ VAR"

Hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Yaşadığımız sıkıntılar bu pozisyonda kalmamıza neden oldu. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR SABIRLI OLMALI"

Taraftara seslenen deneyimli hoca, "Taraftarın ilgisi olması güzel. Bundan hep mutluluk duyuyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Bayağıdır gelen sonuçlar güvensizlik yaratıyor. Bunu biliyoruz. Ciddi bir yapılanma dönemindeyiz." yorumunda bulundu.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Devre arası takımı güçlendirdik. Çalışıyoruz taraftarın mutlu olması için. Çok çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarımız hedefe oynayan ve onları mutlu edecek takım görecek diye ümit ediyoruz. Kazanmak tabii ki güzel. Morale ihtiyacımız vardı. Çocuklar iyi mücadele etti. Goller dışında pozisyonlarımız da vardı. Pozitif bir oyun olduğunu düşünüyorum. İyi bir akşam oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Konsantrasyonlarını bozmuyorlar çünkü biraz hedefsiz kaldık ligde ama çocuklar konsantreydi. İyi bir maç oldu. Tebrik ediyorum hepsini." değerlendirmesinde bulundu.

"1-2 HAFTA DAHA LAZIM"

Sakatlığı sonrası sahalara geri dönen Malili oyuncu El Bilal Toure'nin süreye ihtiyacı olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "El Bilal Toure'nin tam randımanlı olması için 1-2 hafta daha gerekiyor. Bayağı uzun bir sakatlık geçirdi." dedi.

"JOTA BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL''

Sergen Yalçın son olarak, "Jota bizde kiralık oyuncu, bizim oyuncumuz değil. Başka kiralık oyuncularımız da var. Oyuncuları kullanıyoruz. Sezon sonunda karar vereceğiz. Oyunları kullanıp durumlarını görmek istiyoruz. Bugün itibariyle oyunda kaldığı süredeki performansı iyiydi." şeklinde konuştu.