Firari Hükümlü Çarşamba'da Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde "Akrabayı kasten öldürmek" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan C.A. (48) bulunduğu adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
