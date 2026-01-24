Firari Hükümlü Kızıltepe'de Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
