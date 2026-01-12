Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı

Muş'ta polis ekiplerince hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "ruhsatsız ve çok sayıda silah ile mühimmat bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T'nin yerini tespit etti.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.