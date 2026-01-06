Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı - Son Dakika
3-sayfa

Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı

06.01.2026 16:47
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari T.A. polis tarafından yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlü T.A.'nin (29) Özyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.A., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Polis ekiplerinin ilçede aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Salihli, Manisa, Polis, Suç

Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı

