Firari Hükümlü Kovalamaca ile Yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla yaralama ve silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen V.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün İsmetpaşa Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki evlerin çatılarından atlayarak kaçmaya çalışan V.Y'yi Şehit Muammer Çakır Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Yapılan üst aramasında üzerinde 94 uyuşturucu hap ele geçirilen hükümlü, işlemler için polis merkezine götürüldü.