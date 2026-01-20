Firari Suçlu Arnavutköy'de Yakalandı

Çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Arnavutköy'de yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan Ali K., Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın "kasten yaralama", "cebir", "tehdit" veya "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma", "taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin yapılması için Arnavutköy polis merkezine teslim edildi. - İSTANBUL