FERİBOT GÜVENLİ LİMANA ÇEKİLDİ
Yalova'da etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Eskihisar'dan kalkan feribotun seferinde, fırtına nedeniyle zorluk yaşandı. Topçular Limanı'na yanaşamayan feribot, daha güvenli olan Yalova Limanı'na yanaştı. Feribot ile ilgili herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.
Fırtına Feribotu Yalova Limanı'na Çekti
