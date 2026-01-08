Fırtına Pazarcılara Zor Anlar Yaşattı

Fatih'te kurulan semt pazarında sergi açan esnaf, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı çadırların halatları koparken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden esnaf İsmail Yılmazcan, "Pazarcıyız, işimiz zordu. Bu fırtına, lodos zorluğumuzun üzerine bir zorluk daha kattı. Çadır neredeyse kafamıza iniyordu. İpler çoğu yerde koptu" dedi.

İstanbul'da etkili sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağış pazar esnafına zor anlar yaşattı. Kumkapı'daki semt pazarına tezgah açan esnaf, fırtına neden çadır kurmakta zorlandı. Yağıştan etkilenmemek için kurulan çadır ve şemsiyeler fırtına nedeniyle kopma noktasına geldi. Bazı yerlerde halatların kopması üzerine zor anlar yaşayan pazarcılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'BUGÜNKÜ ÇEKTİĞİMİZ ÇİLE GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK'

Esnaf Muhammed Yılmaz, "30 yıldır pazar işi yapıyorum. Bugünkü çektiğimiz çile gerçekten çok büyük. Şu çadırı kurmamız bile yaklaşık 2 saatimizi aldı. Keşke açmasaydık. Bugün toplanıp gidesim var. İnşallah akşama kadar sağ salim, kazasız belasız da geçirirsek çok güzel bize" dedi.

'ÇADIR KAFAMIZA İNDİ'

Pazarcı İsmail Yılmazcan, "Ekmeğimizin peşindeyiz, uğraşıyoruz. Pazarcıyız, işimiz zordu. Bu fırtına, lodos zorluğumuzun üzerine bir zorluk daha kattı. Çadır neredeyse kafamıza iniyordu. İpler çoğu yerde koptu. Toplamayı düşündük ama sonra rüzgar biraz kesilince devam edelim dedik. Eğer çok şiddetli olursa toplayıp gideceğiz. Beklemenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

'ÇADIR PATLADI, İPLER KOPUYOR'

Pazarcı esnafı Sefa Can Erdal, "Çadır patladı, ipler kopuyor. Öyle çalışıyoruz. Şu an rüzgardan dolayı insan da çıkmıyor. Toplayıp gideceğiz böyle olursa" dedi.