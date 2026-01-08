Fırtına Pazarcılara Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fırtına Pazarcılara Zor Anlar Yaşattı

Fırtına Pazarcılara Zor Anlar Yaşattı
08.01.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te semt pazarında fırtına nedeniyle çadırlar hasar gördü, esnaf zor anlar yaşadı.

Fatih'te kurulan semt pazarında sergi açan esnaf, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı çadırların halatları koparken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden esnaf İsmail Yılmazcan, "Pazarcıyız, işimiz zordu. Bu fırtına, lodos zorluğumuzun üzerine bir zorluk daha kattı. Çadır neredeyse kafamıza iniyordu. İpler çoğu yerde koptu" dedi.

İstanbul'da etkili sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağış pazar esnafına zor anlar yaşattı. Kumkapı'daki semt pazarına tezgah açan esnaf, fırtına neden çadır kurmakta zorlandı. Yağıştan etkilenmemek için kurulan çadır ve şemsiyeler fırtına nedeniyle kopma noktasına geldi. Bazı yerlerde halatların kopması üzerine zor anlar yaşayan pazarcılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'BUGÜNKÜ ÇEKTİĞİMİZ ÇİLE GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK'

Esnaf Muhammed Yılmaz, "30 yıldır pazar işi yapıyorum. Bugünkü çektiğimiz çile gerçekten çok büyük. Şu çadırı kurmamız bile yaklaşık 2 saatimizi aldı. Keşke açmasaydık. Bugün toplanıp gidesim var. İnşallah akşama kadar sağ salim, kazasız belasız da geçirirsek çok güzel bize" dedi.

'ÇADIR KAFAMIZA İNDİ'

Pazarcı İsmail Yılmazcan, "Ekmeğimizin peşindeyiz, uğraşıyoruz. Pazarcıyız, işimiz zordu. Bu fırtına, lodos zorluğumuzun üzerine bir zorluk daha kattı. Çadır neredeyse kafamıza iniyordu. İpler çoğu yerde koptu. Toplamayı düşündük ama sonra rüzgar biraz kesilince devam edelim dedik. Eğer çok şiddetli olursa toplayıp gideceğiz. Beklemenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

'ÇADIR PATLADI, İPLER KOPUYOR'

Pazarcı esnafı Sefa Can Erdal, "Çadır patladı, ipler kopuyor. Öyle çalışıyoruz. Şu an rüzgardan dolayı insan da çıkmıyor. Toplayıp gideceğiz böyle olursa" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Fırtına, Fırtına, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına Pazarcılara Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:39:02. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına Pazarcılara Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.