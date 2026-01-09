Fırtına Saksıyla Ölümden Döndü - Son Dakika
09.01.2026 11:07
Afyonkarahisar'da fırtına nedeniyle düşen saksı, bir vatandaşın aracına düştü, ölümden döndü.

Afyonkarahisar'da bir şahıs fırtınadan dolayı aracının üzerine saksı düşmesi sonrası ölümden dönerken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte olumsuz hava şartları devam ediyor. Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediği kentte fırtına dolayısıyla çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olayla yaşandı. Şuhut ilçesinde ise bir dükkana alışveriş için giren vatandaş çıkışta aracına binmek üzereyken balkondan düşen saksı nedeniyle ölümden döndü. Saksının birkaç saniye ile vatandaşı teğet geçerek otomobilin üzerine düştüğü an güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

