Fırtına ve Soğuk Hava Uyarısı

(İSTANBUL) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde fırtına uyarısı yaparken, bir uyarı da İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesi, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görülmesi ve Perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla, 8-10 derece düşerek kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğru Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'dan da uyarı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) hazırladığı rapora göre de, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Hafta başından beri 15- 18°C aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle, bugün akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetleneceği, perşembe (yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisini arttırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık hızla düşecek

Hafta başından bu yana 15–18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü itibarıyla 8–10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2–4 derece altında, 16–23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1–3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.