FİSKOBİRLİK Genel Kurulu'nda Faiz Açıklamaları

17.01.2026 15:17
FİSKOBİRLİK Genel Kurulu'nda Lütfi Bayraktar, 2025'te 800 milyon lira faiz ödediklerini belirtti.

Giresun'da, FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesisleri'ndeki olağan mali genel kurulda, 2025'te 800 milyon liranın üzerinde faiz ödediklerini, bunu da kimseden saklamadıklarını söyledi.

Bayraktar, son 2-3 yıldır faizle ilgili bu tür sıkıntıların yaşandığını belirterek, "Mesele şu arkadaşlar, '800 milyon faiz ödediği halde hala nasıl yatırım yapılıyor' diye aklınıza gelmiyor mu? Göreve başladığımızda 3 kişi fındık veriyordu. Şimdi 5 bin kişi fındık vermiş, önemli bir rakam bu, güven önemli." ifadelerini kullandı.

İstemeleri halinde çok daha fazla fındık alımı yapabileceklerini dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 bin ton fındık alırım. Bizim fındık alma gibi bir sorunumuz yok. Ama nasıl alacaksın? Bu ne anlama geliyor? Aldın parayı verdin, 3 gün sonra kırdın, sattın, parayı aldın. O zaman kolay, o zaman bankaya ihtiyaç da yok. Ama aldın, aldığın ürünü Nuga (kakaolu fındık kreması) yapacaksan para sana 7 ay sonra geliyor, hatta bazen 8 ay sonra geliyor. Nihai mamule yöneliyorsan stokta fındık olacak. Fındıktan nihai mamul yapmak istiyorsan bunun bir bedeli var."

Fındık ile nihai mamul üretmenin önemini vurgulayan Bayraktar, "Bu ülke, çok ürettiği bir ürünü, dünyada tüketilmesine katkı sunacak bir nihai ürün, mamul markası olmazsa bu sıkıntıyı çeker. Benim Nuga'mı alacak, benim Nuga'mdan başka bir şey yemem diyecek ki o zaman biz kurtulduk demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, fındıktan nihai ürünle en doğru işi yaptıklarını kaydetti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurula, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile delegeler katıldı.

Kaynak: AA

Lütfi Bayraktar, Politika, Ekonomi, Son Dakika

