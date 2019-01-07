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2 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 9 yüzbaşı, 90 üsteğmen olmak üzere toplam 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay,  9  yüzbaşı,  90 üsteğmen  olmak üzere toplam 100  şüpheli   hakkında gözaltı kararı verildi.  Gözaltına alınan Asker  şüphelilerin 99'u muvazzaf asker olup  halen aktif görevde. 1 albay emekli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

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