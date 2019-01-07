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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 9 yüzbaşı, 90 üsteğmen olmak üzere toplam 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 9 yüzbaşı, 90 üsteğmen olmak üzere toplam 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Asker şüphelilerin 99'u muvazzaf asker olup halen aktif görevde. 1 albay emekli.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:39 Kaynak: DHA
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