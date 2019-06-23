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1 saat önce

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, başka mühürlerin zarflara basılmasının 'seçmen iradesini sakatlayan bir durum olmadığını' belirterek, oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.

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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, başka mühürlerin zarflara basılmasının 'seçmen iradesini sakatlayan bir durum olmadığını' belirterek, oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu. 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:18 Kaynak: DHA
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