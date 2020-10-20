Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

20.10.2020 19:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini, ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatacaklarını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini, ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, "Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği yapısal reformlar, sadece çok daha büyük hamillerin temeliydi. Bu temel üzerinde 2053 vizyonumuzun esasını oluşturacak olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlıyoruz." dedi.

Erdoğan, eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaşım, enerji, tarım, sanayi, ticaret, spor gibi tüm alanlarda mevcut altyapı üzerinde geleceğin Türkiyesini kurmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Her hal ve şart altında olduğu gibi bu hususta da tek baktıkları yerin millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, vizyonlarını 83 milyonun ortak hayallerini, hedeflerini, beklentilerini, taleplerini kuşatacak şekilde şekillendirdiklerini belirterek, "İnşallah 2023 yılında hem hedeflerimize ulaşmanın sevincini hem yeni vizyonumuzu milletimizle paylaşmanın heyecanını birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"Denetimler etkin şekilde sürdürülecek"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda değerlendirdikleri bazı hususları da paylaşacağını kaydeden Erdoğan, ulaşım araçları başta olmak üzere, çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimlerin etkin şekilde sürdürüleceğini, özellikle temaslı kişilerin takibinin çok daha sıkı şekilde yapılacağını anlattı.

Erdoğan, "yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü" belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."

Erdoğan, salgın döneminde sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletin hizmetine sundukları kaynak tutarının 39 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler tarafından 17 Ekim'in, Yoksullukla Mücadele Günü olarak kabul edildiğini anımsatan Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ülkemizde yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lirayı bulmayan sosyal yardımları, geçtiğimiz yıl 55 milyar liraya çıkardık. Böylece sosyal yardımların milli gelirimiz içindeki payını yüzde 0,38'den yüzde 1,27 seviyesine ulaştırdık. Türkiye, Birleşmiş Milletler verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında yer alıyor." diye konuştu.

"1 milyon 400 bin sigortalımıza 1,1 milyar lira prim desteği verdik"

Dul, öksüz, yetim, yaşlı, hasta, asker ailesi, öğrenci gibi kesimleri özellikle desteklediklerini dile getiren Erdoğan, "Milletimiz de bu çabalarımıza her türlü katkıyı sağlıyor. Mesela Biz Bize Yeteriz Kampanyası'nda, ana muhalefete ve diğerlerine özellikle sesleniyorum; toplanan 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı, hane başı 1000 lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Normalleşme desteği kapsamında 202 bine yakın iş yerinde çalışan 1 milyon 400 bin sigortalımıza 1,1 milyar lira prim desteği verdik." açıklamasında bulundu.

İstihdamla ilgili kalıcı düzenlemeler içeren bir paketin de geçtiğimiz hafta Meclise sunulduğunu anlatan Erdoğan, şehit çocukları ile harp ve vazife malüllerinin kendilerine ve çocuklarına verilen eğitim öğretim yardımı rakamını 2020-2021 yılı için ilkokul ve ortaokulda 2 bin 317 lira, lisede 3 bin 475 lira, yüksekokulda 4 bin 634 lira olarak belirlediklerini, toplamda 19 bin 440 öğrenciyi kapsayan ödemelerin mevcut kayıtlara göre herhangi bir müracaata gerek kalmaksızın bu hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Üniversite gençliğine de bir müjde vermek istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

(Bitti)

Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika


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