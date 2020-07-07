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TBMM Başkanlık seçimi için 2. tur oylama tamamlandı, 3. Tur oylamaya geçildiGizli yapılan 2.tur oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 329, Haluk Koç (CHP) 133, Erol Katırcıoğlu (HDP) 53, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 36 2.
TBMM Başkanlık seçimi için 2. tur oylama tamamlandı, 3. Tur oylamaya geçildi
Gizli yapılan 2.tur oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 329, Haluk Koç (CHP) 133, Erol Katırcıoğlu (HDP) 53, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 36 2. tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Başkanlık seçimi için 3. Tur oylamaya geçildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:36 Kaynak: DHA
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