Fon soruşturması belediyeye uzandı! Müdür apar topar görevden alındı

Türkiye gündemini sarsan fon soruşturmasında Biga Belediyesi'nin 100 milyon Türk Lirası kar elde ettiği iddiaları üzerine belediyede hareketli saatler yaşandı. İddiaların ardından yazılı bir açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Alper Şen, iddialara konu işlemlerle ilgili inceleme başlatıldığını ve Mali Hizmetler Müdürü'nün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

"SÜREÇ SONUÇLANINCAYA KADAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

Başkan Şen, konuya ilişkin yaptığı kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"7 Ekim 2026 tarihinde medyada gündeme gelen fon soruşturmasına ilişkin iddialarda Biga Belediyemizin adının da geçtiğini öğrendim. Konudan haberdar olur olmaz gerekli talimatları verdim ve ilgili işlemleri hızla başlattım. Bu doğrultuda, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz nezdinde, bilgim dahilinde olmadan yapılan işlemlere ilişkin iddialara konu olan hususlarda inceleme ve denetim süreci başlatılmıştır. Süreç sonuçlanıncaya kadar Mali Hizmetler Müdürü, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır. İnceleme sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler titizlikle yerine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

İDDİALAR NASIL GÜNDEME GELMİŞTİ?

Söz konusu iddialar gazeteci Murat Ağırel'in açıklamalarıyla gündeme taşındı. Ağırel, Biga Belediyesi’nin adının fon vurgununda geçtiğini belirterek, belediyenin söz konusu fona 100 milyon TL para yatırdığını ve sonrasında bu parayı geri çektiğini öne sürmüştü.