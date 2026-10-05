Fon soruşturmasında 3 ismin yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında 3 ismin yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı

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Fon soruşturmasında 3 ismin yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, üç şüphelinin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Buna göre Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.

TASFİYE ÖNCESİ HİSSELER BAŞKA HESAPLARA AKTARILDI

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini istedi.

OCAK 2025'TEN BUGÜNE TÜM HAREKETLER İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.

Bu kapsamda; hisse senetlerinin isim ve miktarlarının, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatların, virman işlemlerinin, aktarılan hesapların, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin ve transfer tarihlerinin tespit edilmesi istendi.

Fon soruşturmasında 3 ismin yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı
Serdar Turhan - Muhammed Yarız 

YABANCI BANKA VE ARACI KURUMLARA ÖZEL İNCELEME

Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen transferlere ayrıca dikkat çekildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin bütün kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Savcılık özellikle hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi.

MÜZEKKERE YANIT, TEDBİR SÜRECİNE ESAS OLACAK

Soruşturma makamlarının, söz konusu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki işlemlere esas teşkil edip etmeyeceğini belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük olarak incelemeye aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına geçirilip geçirilmediği, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve söz konusu işlemlerin zamanlaması araştırılacak.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor. 

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