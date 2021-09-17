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Ford, yeni Fiesta'yı hibrit versiyonuyla birlikte tanıttı - Son Dakika

Ford, yeni Fiesta'yı hibrit versiyonuyla birlikte tanıttı

17.09.2021 10:36
Ford, yeni Fiesta'yı hibrit versiyonuyla birlikte tanıttı, System.String[]

Ford Fiesta, karakteristik özelliklere sahip yeni dış tasarımı, teknolojik özellikleri ve hibrit dahil olmak üzere birbirinden farklı model seçenekleriyle tanıtıldı.

Ford Fiesta, karakteristik özelliklere sahip yeni dış tasarımı, teknolojik özellikleri ve hibrit dahil olmak üzere birbirinden farklı model seçenekleriyle tanıtıldı.

Ford Otosan açıklamasına göre, Trend, Titanium, ST ve Active modellerinin her biri daha fazla renk seçenekleri, jant tasarımı ve iç tasarım detaylarından faydalanıyor. Fiesta ailesi oldukça belirgin özelliklere sahip Titanium, ST ve Active modellerinin yanı sıra karakteristik özelliklerini güçlendiren Vignale paketleri ile büyüyor.

İleri teknolojiler yeni Fiesta'yı daha keyifli sürüş deneyimi sunması için daha donanımlı kılıyor. LED ön farlar ilk kez tüm Fiesta modellerinde sunuluyor. Üst donanımlara geçtikçe uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında daha net görüş için uyarlanabiliyor. Yeni Fiesta'da ayrıca sürücülerin konforlu şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli bilgilere sahip olmalarına yardımcı olan 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı bulunuyor.

Elektrikli güç ve aktarım organları yeni Fiesta'nın yakıt verimliliğini artırırken, maksimum sürüş keyfi sunuyor ve emisyon miktarlarının azaltılmasına imkan sunuyor.

Ford'un EcoBoost 48-voltluk hafif hibrit teknolojisi, yakıt verimliliğini optimize ediyor, aynı zamanda Fiesta'nın sürüş dinamiklerini duyarlı hızlanma özelliği ile pekiştiriyor. Söz konusu teknoloji Ford'un Powershift 7 ileri vitesli otomatik şanzımanı ile birlikte çalışıyor, hızlı ve kusursuz biçimde vites değiştirmeyi mümkün kılarken, en konforlu ve güvenli sürüş deneyimini sunuyor.

Ford ayrıca, performansı geliştirilmiş yeni "Fiesta ST" modelini de tanıttı.

Etkileyici hatchback deneyimi yeni Matrix LED ön farlar, yeni Fiesta ST, Ford mühendisleri tarafından tasarlanmış yeni performans koltuklar, dikkati çekicisi ön ızgara ve yeni renk seçenekleri gibi sportif tasarım detayları ve yüzde 10 artışla 320 Nm'ye kadar çıkan azami tork özelliği ile zenginleştirildi.

Yeni tasarım, daha fazla karakteristik özellik

Açıklamaya göre, yeni Ford Fiesta, kompakt SUV Ford Puma tarafından da kullanılan, başarısı kanıtlanmış Ford B- otomobil mimarisine dayanıyor.Serinin yeni dış tasarımında burun kısmının yüksekliğini artıran motor kaputu ve daha geniş üst ızgaralar yer alıyor. Ford'un "mavi oval" amblemi artık motor kaputunun kenarında değil, ızgara içinde yer alıyor ve yolda kendini daha fazla gösteriyor.

Ford Performansı'ndan ilham alan ST modelinde daha sportif özelliklere sahip; bal peteği görüntüsünde, parlak siyah renkte yeni üst ızgaralar bulunuyor. Geniş yan havalandırma ızgaraları otomobilin gövde rengiyle aynı renkte. Daha geniş ve daha alçakta yer alan ızgara da serinin sportif görünümüne katkı sağlıyor.

SUV'dan ilham alan Active modelini diğer modellerden maceracı karakterini ortaya koyan sert çizgilere sahip tasarım detayları ayırıyor. Parlak siyah renkteki geniş üst ızgara, daha yüksek ve çıkıntılı yan havalandırma ızgaraları, Active serisinin Crossover duruşunu yansıtıyor.

Yeni Fiesta'da 7 yeni alaşımlı jant tasarımı ve iki yeni gövde rengi bulunuyor. Titanium, ST ve Active modelleri için mevcut olan Vignale paketleri özel tasarım 17 ve 18 inçlik alaşımlı jantlar, Sensico tasarımı koltuk malzemeleri ve modeline göre mat karbon efektli iç dekorasyon unsurları ile sunuluyor.

Yeni Ford Fiesta, sade, duyarlı ve yakıt tasarruflu sürüş deneyimini EcoBoost 48 voltluk hafif hibrit ve EcoBoost benzinli güç aktarım organları ile sunuyor. 1.0-litre EcoBoost Hibrit motoru ise altı ileri manuel şanzımanlı 125 PS ve 155 PS motor gücü seçenekleri ile sunuluyor.

Normal, Spor ve Eco Sürüş modlarının teknolojisi kullanılarak Fiesta'nın sunduğu etkileyici sürüş deneyimleri sürücülerin gaz pedalı duyarlılığını, ESP sistemini (Elektronik Stabilite Programı), çekiş kontrolünü, otomatik vites modellerde vites değiştirme sürelerini farklı performans gerektiren sürüş şekillerine göre ayarlamalarını mümkün kılıyor. Fiesta Active modelinde ayrıca Patika ve Kaygan Yol sürüş modları da yer alıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ford, yeni Fiesta'yı hibrit versiyonuyla birlikte tanıttı - Son Dakika


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