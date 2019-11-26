Son Dakika › Güncel › Fotoğraf sanatçısı Boran'dan Muş'taki çocuklara oyuncak - Son Dakika
Fotoğraf sanatçısı Boran'dan Muş'taki çocuklara oyuncak
6 saat önce
Fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, çocukluğunda kullandığı oyuncaklarını Muş'ta "Çocuk Evleri"nde kalan çocuklara gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:56 Kaynak: AA
Fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, çocukluğunda kullandığı oyuncaklarını Muş'ta "Çocuk Evleri"nde kalan çocuklara gönderdi.
Boran, çocukluğunda özenle kullandığı oyuncaklarını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbali ve Çocuk Evleri Müdürü İsmail Arslan'a Çocuk Evleri'nde dağıtılmak üzere ulaştırdı.
Yetkililer, Amerika'da üniversite okuyan fotoğraf ve video sanatçısı Boran'a teşekkür etti.
Boran, ABD'nin New York şehrinde bulunan 102 katlı Empire State Binası için 17 Haziran-9 Eylül'de düzenlenen uluslararası katılımlı fotoğraf yarışmasında ikinci olmuştu.
Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık