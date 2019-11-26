Son Dakika Haberleri: Fotoğraf sanatçısı Boran'dan Muş'taki çocuklara oyuncak
Son Dakika Güncel Fotoğraf sanatçısı Boran'dan Muş'taki çocuklara oyuncak - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı Boran'dan Muş'taki çocuklara oyuncak

6 saat önce

Fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, çocukluğunda kullandığı oyuncaklarını Muş'ta "Çocuk Evleri"nde kalan çocuklara gönderdi.

Fotoğraf sanatçısı Boran'dan Muş'taki çocuklara oyuncak, System.String[]

Fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, çocukluğunda kullandığı oyuncaklarını Muş'ta "Çocuk Evleri"nde kalan çocuklara gönderdi.

Boran, çocukluğunda özenle kullandığı oyuncaklarını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbali ve Çocuk Evleri Müdürü İsmail Arslan'a Çocuk Evleri'nde dağıtılmak üzere ulaştırdı.

Yetkililer, Amerika'da üniversite okuyan fotoğraf ve video sanatçısı Boran'a teşekkür etti.

Boran, ABD'nin New York şehrinde bulunan 102 katlı Empire State Binası için 17 Haziran-9 Eylül'de düzenlenen uluslararası katılımlı fotoğraf yarışmasında ikinci olmuştu.

İsmail Arslan, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak
Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğraf sanatçısı Boran'dan Muş'taki çocuklara oyuncak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]