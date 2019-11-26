Fotoğraf sanatçısı Boran'dan Muş'taki çocuklara oyuncak

Fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, çocukluğunda kullandığı oyuncaklarını Muş'ta "Çocuk Evleri"nde kalan çocuklara gönderdi.

Boran, çocukluğunda özenle kullandığı oyuncaklarını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbali ve Çocuk Evleri Müdürü İsmail Arslan'a Çocuk Evleri'nde dağıtılmak üzere ulaştırdı.

Yetkililer, Amerika'da üniversite okuyan fotoğraf ve video sanatçısı Boran'a teşekkür etti.

Boran, ABD'nin New York şehrinde bulunan 102 katlı Empire State Binası için 17 Haziran-9 Eylül'de düzenlenen uluslararası katılımlı fotoğraf yarışmasında ikinci olmuştu.