Franjo von Allmen Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini erkekler süper büyük slalom kategorisinde İsviçreli Franjo von Allmen, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde alp disiplini erkekler süper büyük slalom müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Franjo von Allmen, bir dakika 25.32 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya aldı.

İsviçreli kayakçı, alp disiplini erkekler iniş ve takım kombinenin ardından Milano-Cortina 2026'daki üçüncü olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Ayrıca Von Allmen, Grenoble 1968'de yarışan Fransız Jean Claude Killy'den beri aynı oyunlarda 3 altın madalya alan ilk erkek alp disiplini sporcusu oldu.

Bu kategoride ABD'li Ryan Cochran-Siegle, 0.13 saniye geride gümüş ve İsviçreli Marco Odermatt, 0.28 saniye farkla bronz madalya kazandı.