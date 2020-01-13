Fransa'da avukatlardan 'tabutlu' eylem - Son Dakika
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Fransa'da avukatlardan 'tabutlu' eylem

6 saat önce

Fransa'da 'emeklilik reformu' yasa tasarısını protesto eden avukatlar, omuzlarında taşıdıkları tabutu adliye binası önüne bıraktı, tabutun yanına da cübbelerini attı.

Fransa'da avukatlardan 'tabutlu' eylem, System.String[]

Fransa'da 'emeklilik reformu' yasa tasarısını protesto eden avukatlar, omuzlarında taşıdıkları tabutu adliye binası önüne bıraktı, tabutun yanına da cübbelerini attı.

Ülkenin Limoges şehrindeki baro avukatları, çalışması süren 'emeklilik reformunu' protesto etti. Reform kapsamında avukatların emeklilik sisteminin de genel emeklilik sistemine dahil olacak olması ve emeklilik yaşının da yükselecek olması nedeniyle Limoges Barosu avukatları, omuzlarına tabut alarak adliye binasına doğru yürüdü. Daha sonra ise avukatlar, tabutu adliye binasının girişindeki merdivenlere bıraktı ve cübbelerini tabutun yanına attı.

YERE 'SOS' YAZDILAR, KORKULUKLARA CÜBBE ASTILAR

Lyon şehrinde ise avukatlar adliyede bir araya gelerek, ellerindeki kanun kitaplarıyla yere 'SOS' (Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali) yazdı. Avukatlar cübbelerini merdivenlerin demir korkuluklarına astığı ve adliye binası önünde şarkılar da söyledi.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerde ülkenin Marsilya şehrinde de cübbe giyerek sokağa çıkan avukatların adliye binası önünde protesto düzenlediği görüldü.

ADALET BAKANI KONUŞURKEN CÜBBE ATMIŞLARDI

Ülkede geçtiğimiz günlerde 'emeklilik reformunu' protesto eden avukatlar, polisin ördüğü etten duvarı aşarak, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in konuşma yaptığı Paris Temyiz Mahkemesi'ne girip cübbelerini yere atmıştı.

Ondan önce de Caen şehrindeki adliye ziyaretinde bakan konuşma yaptığı sırada avukatlar cübbelerini atıp emeklilik reformunu protesto etmişti.


Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:11 Kaynak: DHA
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