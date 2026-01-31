Fransa'da Polisler Çalışma Koşullarını Protesto Etti - Son Dakika
Fransa'da Polisler Çalışma Koşullarını Protesto Etti

31.01.2026 16:22
Fransa'nın 23 kentinde polisler, olumsuz çalışma koşullarını protesto etmek için yürüdü.

Fransa'nın çeşitli kentlerinde polisler, çalışma koşullarını protesto etmek için sokağa indi.

Alliance isimli polis sendikasının çağrısıyla polisler, başkent Paris başta olmak üzere Lille, Marsilya, Toulouse dahil 23 kentte gösteri düzenledi.

Paris'teki tarihi Bastille Meydanı'nda yerel saatle 11.00'de başlayan gösteri, Millet Meydanı'nda sona erdi.

Fransa ve sendika bayraklarıyla gösteriye katılan polisler, olumsuz çalışma koşullarını protesto etti.

Gösteriye katılanların arasında eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Nicolas Dupont-Aignan, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Marion Marechal ve Paris Belediye Başkan adayı Sarah Knafo da yer aldı.

"Yaşasın Fransa" sloganı atan göstericiler, Fransız ulusal marşı La Marseillaise'i okudu.

Alliance Sendikası, Paris'teki gösteriye 15 ila 20 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

