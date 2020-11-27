Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarının 24. maddesi için bağımsız komisyon kurulacak - Son Dakika

Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarının 24. maddesi için bağımsız komisyon kurulacak

27.11.2020 02:01
Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarının 24. maddesi için bağımsız komisyon kurulacak, System.String[]

Fransa Başbakanı Jean-Castex, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean-Castex, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıkladı.

Castex, söz konusu tasarıyı görüşmek için basın sendikaları ve gazetecilerle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Castex, tasarının 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını belirtti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, söz konusu komisyonun başına Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu Başkanı Jean-Marc Burguburu getirilecek ve bu kişi raporunu aralık ayının sonunda Castex'e teslim edecek.

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Mecliste kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Mecliste oylanacak.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde "drone"nin yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Edouard Philippe, İnsan Hakları, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarının 24. maddesi için bağımsız komisyon kurulacak - Son Dakika


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