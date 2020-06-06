Fransa, El Kaide'nin Kuzey Afrika lideri Abdülmalik Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
BBC

Fransa, El Kaide'nin Kuzey Afrika lideri Abdülmalik Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu

Fransa Savunma Bakanlığı, uzun yıllar boyunca El Kaide saflarında savaşan Abdülmalik Droukdel'in Mali'de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa, El Kaide'nin Kuzey Afrika lideri Abdülmalik Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu, System.String[]

Fransa Savunma Bakanlığı, uzun yıllar boyunca El Kaide saflarında savaşan Abdülmalik Droukdel'in Mali'de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, operasyonun çarşamba günü düzenlendiğini ve Droukdel'le birlikte yakın çevresinin de öldürüldüğünü açıkladı.

Parly, yine Mali'de mayıs ayında yapılan bir operasyonda IŞİD'in komutanlarından birinin yakalandığı bilgisini de verdi. "Cesur operasyonların terör örgütlerine sert bir dabe vurduğunu" söyledi:

Operasyonların kapsamı neydi?

Kuzey Afrika'da örgütlenmiş olan El Kaide gruplarının (AQIM) tümünden sorumlu olan Droukdel, aynı azamanda El Kaide'nin Sahra bölgesiyle Kuzey Afrika arasında kalan Sahel kısmında aktif olan kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim'in (JNIM) de komutanıydı.

Yakalanan IŞİD komutanı Muhammed Mrabat da, örgütün Büyük Sahra bölgesinde aktif kolu olan ISGS'nin üst düzey komutanlarından biriydi. 19 Mayıs'ta yakalandı.

7 Mayıs'ta IŞİD, Mali ve Burkina Faso'da örgüt üyelerinin El Kaide'yle çatışmaya girdiğini duyurmuştu. JNIM'i kendi mevzilerine saldırmakla suçlayan IŞİD, elemanlarının JNIM tarafından gözaltına alındığını ve petrol gelirlerine engel olduklarını açıklamıştı.

Sahel bölgesindeki varlığını ilk olarak Mart 2019'da duyuran ISGS, hızlıca eleman toplayarak bölgede mevzi kazanmıştı.

Abdülmalik Droukdel kimdi?

40'lı yaşlarının sonunda olan Droukdel, Afganistan'daki Sovyet işgali sırasında Sovyet ordusuna karşı savaşmış; El Kaide'nin Irak'taki eski lideri Ebu Musab el Zarkavi'ye bağlılık bildirmişti.

AQIM lideriyken örgüt Afrika'da çok sayıda saldırı düzenledi. 2016'da Burkina Faso'da bir otele yapılan ve 30 kişinin ölümüi 150 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıdan da Droukdel sorumluydu.

2012'de Cezayir'de bir mahkeme Droukdel'e "terör örgütü üyeliği ve patlayıcı kullanarak saldırılar gerçekleştirdiği" gerekçesiyle gıyabında idam cezası verdi.

Bahsedilen saldırılar Cezayir'de Nisan 2007'de düzenlenen ve 22 kişinin ölümünei 200'den fazla kişinin yaralnmasına yol açan saldırılardı.

Fransa Afrika'nın Sahel bölgesinde neden aktif?

Binlerce Fransız askeri 2013'ten bu yana Mali'de görev yapıyor.

Bölge eskiden Fransız sömürgesiydi. Radikal cihatçı örgütler ülkenin kuzeyidneki bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirince eski gücünü kaybetmek istemeyen Fransa, ülkeye asker gönderdi.

Fransa'nın yardımıyla Mali ordusu bölgenin kontrolünü tekrar eline aldı. Ancak bölgede kargaşa devam ediyor ve zaman zaman komşu ülkelerde de etkisi görülüyor.

Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Çad ordularına "Barkhane Operasyonu" adı altında destek veren Fransa'nın bölgede 5 binden fazla askeri var.

Ancak cihatçı grupların eylemleri devam ediyor. Geçen yıldan bu yana özellikle Sahel bölgesindeki saldırıların sayısı artıyor.

Afrika, Fransa, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:57 

Son Dakika Dünya Fransa, El Kaide'nin Kuzey Afrika lideri Abdülmalik Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika Dünya

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