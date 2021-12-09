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Fransa, Mart 2022'de AB Zirvesi düzenleyecek - Son Dakika

Fransa, Mart 2022'de AB Zirvesi düzenleyecek

09.12.2021 21:47
Fransa, Mart 2022'de AB Zirvesi düzenleyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1 Ocak 2022'de devralacakları Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı kapsamında 10-11 Mart 2022'de AB Zirvesi düzenleyeceklerini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1 Ocak 2022'de devralacakları Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı kapsamında 10-11 Mart 2022'de AB Zirvesi düzenleyeceklerini bildirdi.

Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında AB Konseyi dönem başkanlığına ilişkin Fransa'nın önceliklerini anlattı.

"(Fransa'nın) Başkanlığını bir cümle ile özetlemek gerekirse, (hedefimiz) sınırlarımızın içinde iş birliği yapan Avrupa'dan, dünyada tamamen egemen, kararlarında ve kaderinde özgür olan bir Avrupa'ya geçmek." ifadesini kullanan Macron, Avrupa'nın sınırlarını kontrol edebilmesi ve Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa ve Afrika arasında "yapıcı" ilişki kuracaklarını ve 17-18 Şubat 2022'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-Afrika Zirvesi düzenleyeceklerini belirtti.

Avrupa'yı Afrika'daki terörle mücadeleye dahil edeceğini ifade eden Macron, Avrupa ve Afrika arasında bilimsel, kültürel ve akademik göçü destekleyeceğini aktardı.

Balkanlar

Macron, Balkanların yeni gerilimlerle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "müdahalelere ve Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak isteyen bölgesel güçlerin manipülasyonlarına karşı mücadele etmek" istediklerini dile getirdi.

"Balkanları bu durumda bırakarak barış içinde Avrupa inşa edemeyiz." diyen Macron, savunma alanında Avrupa'nın stratejisinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa'nın ekonomik büyüme modelinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa'nın AB dönem başkanlığı kapsamında 10-11 Mart 2022'de Paris'te AB Zirvesinin düzenleneceğini bildiren Macron, Avrupa'nın "yenilik, üretim ve istihdam yaratma" kıtası olmasını istediğini aktardı.

"Derin anlaşmazlıklar var"

Macron, 13 Aralık'ta Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Derin anlaşmazlıklar var ancak gelecek aylarda görevimiz Avrupa'nın ilerleme kaydetmesini sağlamak." dedi.

Macaristan'ın Avrupa'nın ortağı olduğunu ifade eden Macron, AB üyesi 27 ülkeyle egemenlik konusunda anlaşma sağlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Macron, Fransa'nın AB dönem başkanlığının ülkede Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine denk gelmesine ilişkin, "Bu takvimi biz seçmedik. Brexit AB dönem başkanlıklarına ilişkin takvimi sarstı." ifadesini kullandı.

"Söylediğini yapmayan İngiliz hükümetiyle ilişkilerin zor"

İngiltere ile balıkçılık ve göç krizleri nedeniyle yaşanan gerginliğe ilişkin soruya yanıt veren Macron, "söylediğini yapmayan İngiliz hükümetiyle ilişkilerin zor" olduğunu belirterek, "İngiltere'yi ve halkını seviyorum ancak iyi niyetle çalışmak isteyen bir hükümet istiyorum." dedi.

Macron, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilime ilişkin gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini kaydetti.

Bu konuda Ukrayna'nın egemenliğini koruyan bir çözümün ancak Rusya ile diyalog yoluyla bulabileceklerini ifade eden Macron, gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimine aday olup olmayacağına yönelik soruya yanıt vermedi.

Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Fransa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Mart 2022'de AB Zirvesi düzenleyecek - Son Dakika


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