Fransa Yumrulu Deri Hastalığını Kontrol Altına Aldı

12.01.2026 14:17
Fransa, yumrulu deri hastalığı salgınını kontrol altına aldığını ve çiftçi protestolarını sürdürüyor.

Fransız hükümeti, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra ülkede çiftçi protestolarına yol açan bir diğer mesele olan yumrulu deri hastalığı salgınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, BFMTV'de katıldığı programda, büyükbaş hayvanlarda görülen salgının ülke genelinde kontrol altına alındığını doğruladı.

Bakan Genevard, yumrulu deri hastalığı salgınının kontrol altına alınmasında aşılama kampanyası ile birlikte çeşitli politikaların etkili olduğunu ve kış koşullarının da salgının yayılmasını yavaşlattığını belirtti.

Ülkede yaklaşık 4 aydır büyükbaş hayvanlarda görülen yumrulu deri hastalığı ile mücadele sürerken, salgının yayılması hükümeti harekete geçirmişti.

Hükümetin, sığırların ölümüne yol açabilen hastalıkla mücadelede "itlaf" yolunu seçmesine tepki gösteren çiftçiler ülkenin farklı noktalarında eylemler başlatmıştı.

Ayrıca başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren MERCOSUR arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına da "haksız rekabet" yaratacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Fransız çiftçiler son haftalarda başkent Paris dahil ülkenin birçok noktasında traktörleri ile protesto gösterileri düzenlemişti.

Fransa, AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşmasına karşı oy kullanmıştı.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkeleri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı.

Paraguay'da 17 Ocak'ta imzalanması planlanan anlaşma kapsamında, MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajlarının sağlanması, buna karşılık bu ülkelerin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini savunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

