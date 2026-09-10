Fransa'dan Infantino'ya soğuk duş - Son Dakika
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Fransa'dan Infantino'ya soğuk duş

Fransa\'dan Infantino\'ya soğuk duş
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Fransa Futbol Federasyonu (FFF), FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya verdiği destekte geri adım attı. Kararın oybirliğiyle alındığı belirtildi.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya verdiği desteği çekti.

FRANSA'DAN INFANTINO'YA KÖTÜ HABER

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Infantino'ya desteği geri çekme kararının" oybirliğiyle alındığı belirtilerek FIFA'nın yönetim yapısında köklü reform gerektiği vurgulandı.

Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi olan Fast Forward Programme (FFE) projesini de eleştiren FFF'nin açıklamasında, "Futbolun geleceği üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip bir proje; kapsamlı bilgilendirme, derinlemesine istişare ve tamamen şeffaf bir karar alma süreci olmaksızın tasarlanamaz. FIFA'nın yönetim anlayışı, futbolun temsil ettiği standartları karşılamamaktadır." denildi.

DESTEĞİNİ ÇEKEN DİĞER ÜLKELER

Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Arnavutluk, Galler, Sırbistan ve Finlandiya Futbol Federasyonları da başkanlık seçiminde Infantino'ya verdikleri desteği geri çektiğini açıklamıştı. FIFA başkanlığı seçimleri Fas'ın başkenti Rabat'ta 18 Mart 2027'de yapılacak.

Gianni İnfantino, Futbol, Fransa, Fifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fransa'dan Infantino'ya soğuk duş - Son Dakika

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