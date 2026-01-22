Fransız Donanmasından Rus Tankerine Denetim

Fransız donanmasının Rusya'dan gelen bir petrol tankerini Akdeniz'de denetlediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının, Rusya'dan gelen ve hakkında uluslararası yaptırımlar olan bir petrol tankerini durdurup denetlediğini belirtti.

Tankerin sahte bir bayrak taşıdığından şüphe edildiğine dikkati çeken Macron, bu operasyonu Akdeniz'de çok sayıda müttefikin desteğiyle yaptıklarını ifade etti.

Operasyon kapsamında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tamamen uyduklarını vurgulayan Macron, tankerle ilgili adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Macron, söz konusu tankerin rotasından saptırıldığını belirterek, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamaya ve yaptırımların etkisini güvence altına almaya kararlıyız. Gölge filonun faaliyetleri, Ukrayna'daki saldırı savaşına katkı sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.