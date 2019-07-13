Son Dakika Haberleri: Frenleri boşalan otomobilin altında can verdi
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Frenleri boşalan otomobilin altında can verdi

1 saat önce

Bursa'da frenleri boşalan otomobilden düşen kadın çiftçi hayatını kaybetti.

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Bursa'da frenleri boşalan otomobilden düşen kadın çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Dağdemirciler köyü Cevizarası mevkiinde meydana geldi. Tarladan dönen Refik ve Fatma Özdemir (75) çiftinin araçlarının freni boşaldı. Refik Özdemir idaresindeki aracın dağ yolunda yokuş aşağı freni boşaldı. Fatma Özdemir araçtan düştü. Yaşlı kadın, kendi araçlarının altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Otomobil yokuş aşağı bir süre gittikten sonra yamaca çarparak durabildi. Fatma Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin arından sürücü Refik Özdemir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
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