Son Dakika Haberleri: Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi kaskı korudu
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Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi kaskı korudu

5 saat önce

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında frenleri tutmayan otomobil aynı şeritte ilerlediği moto kuryeye arkadan çarptı.

Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi kaskı korudu, System.String[]

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında frenleri tutmayan otomobil aynı şeritte ilerlediği moto kuryeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kasklı moto kurye hafif yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı Dikilitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, frenleri tutmayan Ferhat K. idaresindeki 64 FM 637 plakalı otomobil aynı şeritte ilerlediği Murat Ç. idaresindeki 64 AAK 730 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kurye taktığı kaskın da etkisiyle kazayı ucuz atlatarak hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kurye Murat Ç. kontrol amaçlı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Kaza sonucu otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
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