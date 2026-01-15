Frontex, Düzensiz Geçişlerde Düşüş Raporu Yayınladı - Son Dakika
Frontex, Düzensiz Geçişlerde Düşüş Raporu Yayınladı

15.01.2026 21:20
Frontex, 2025'te AB'ye düzensiz geçişlerin %26 azaldığını açıkladı. En büyük düşüş Batı Afrika'da.

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, 2025'te Birlik topraklarına düzensiz geçişlerde bir önceki yıla göre yüzde 26'lık düşüş yaşandığını bildirdi.

Frontex, 2025'te AB'ye düzensiz geçiş oranlarını içeren raporunu yayımladı.

Buna göre, AB topraklarına düzensiz geçişlerde 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 26'lık düşüş tespit edildi.

2025'te yaklaşık 178 bin düzensiz geçiş tespit edilirken bu 2021'den bu yana tespit edilen en düşük düzensiz geçiş sayısı olarak kayda geçti.

Düzensiz geçişlerde en fazla yoğunluk Libya'dan İtalya'ya geçişlerin bulunduğu Orta Akdeniz rotasında kaydedilirken, tanımlanan 7 rotada en sık tespit edilen uluslar ise Bangladeş, Mısır ve Afganistan oldu.

Batı Akdeniz hariç tüm rotalardaki düzensiz geçişlerde düşüş yaşanırken en keskin düşüş yüzde 63'le Batı Afrika rotasında meydana geldi. Düşüş oranları Orta Akdeniz rotasında yüzde 1, Batı Balkanlar'da yüzde 42 ve Doğu kara sınırında yüzde 37 olarak kaydedilirken AB topraklarından İngiltere'ye doğru düzensiz çıkışlar da yüzde 3 azaldı.

Türkiye'den geçişlerin de yer aldığı Doğu Akdeniz rotasında da 2024'teki geçişlere göre yüzde 27'lik düşüş yaşandı.

Frontex'ten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Frontex Direktörü Hans Leijtens, düzensiz geçişlerde kaydedilen düşüşler hakkında eğilimin doğru yönde ilerlediğini ancak risklerin ortadan kalkmadığını belirterek "Bu düşüş, işbirliğinin sonuç verebileceğini gösteriyor. Bu, gevşemeye davet değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

