Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

7 saat önce

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte engelli raporu düzenleyen 95 kişiye gözaltı kararı
Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:38:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]