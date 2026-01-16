Fuhuş Operasyonunda 10 Tutuklama - Son Dakika
Fuhuş Operasyonunda 10 Tutuklama

16.01.2026 20:16
Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 zanlı tutuklandı, 12 kadına fuhuş yaptırıldı.

Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Sakarya ile İstanbul'da 9 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si yaşı küçük olmak üzere, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 kadına fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Operasyonda fuhuş yaptırdığı tespit edilen 3'ü kadın F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç.(42) ve S.K. (38) gözaltına alındı, 1 tabanca, suçtan ele edildiği değerlendirilen döviz ve lira ile çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı tutuklandı.

Öte yandan yabancı uyruklu kadınların sınır dışı işlemlerine başlandı.

Kaynak: AA

