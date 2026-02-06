Fujian'da Açık Deniz Rüzgar Türbini Devreye Alındı

FUZHOU, 6 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Fujian eyaleti açıklarında bulunan bir açık deniz rüzgar türbini ünitesinin bir bölümü ve 2.000 tonluk kendinden yükselmeli açık deniz rüzgar enerjisi kurulum platformu görülüyor, 13 Ocak 2026.

Çin'in güneybatısındaki Fujian eyaleti açıklarında perşembe günü 20 megavat kapasiteli bir açık deniz rüzgar türbini ünitesi devreye alınarak, şebekeye başarıyla bağlandı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)