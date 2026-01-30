İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, kanat oyunsusu Oscar Bobb'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Manchester City akademisinden yetişen Oscar Bobb, tüm kulvarlarda 47 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
Son Dakika › Spor › Fulham, Oscar Bobb'u Transfer Etti - Son Dakika
