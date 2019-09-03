Furkan Vakfı davasını takip edecek Furkancılara önlem

Adana'da yargılanması devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ve vakıf yöneticilerine destek amaçlı vakıfla iltisaklı kişilerin 4-10 Eylül arasında toplantı, yürüyüş, basın açıklaması vs. yapması valilik oluru ile yasaklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ve vakıf yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen ve 30/01/2018 tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame sonrası Adana Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam eden sanıkların 6 Eylül'de Adana Adliyesinde davalarının görüleceği belirtildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla; vakfın kurucusu ve manevi lideri konumunda bulunan Alparslan Kuytul'a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında ve/veya bu vakıf ile irtibatı ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, 04/09/2019 günü saat 01.00'den başlayarak 10/09/2019 günü saat 23.59'a kadar, ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya/kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana İl Merkezine girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun (11/A) ve (11/C) maddeleri ile 2911 sayılı toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi hükümleri doğrultusunda, valilik makamının 02/09/2019 tarih ve 2019/725 sayılı oluru ile yasaklanmıştır." - ADANA