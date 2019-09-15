Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih MazlumÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, de Pauw, Boldrin, Umar, SamudioGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, de Pauw, Boldrin, Umar, Samudio

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Mossoro, Napoleoni

Sarı kartlar: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Mossoro (Göztepe)

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'un Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

5. dakikada de Pauw'un sağdan ceza sahası içerisine sert ortasında altıpas üzerinde Umar'ın ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Beto, topu yumrukları ile çelmeyi başardı.

27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Abarhoun'un kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Berkan Emir'in ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Vetrih, topu çizgiden eli ile çıkarınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Vetrih'e de kırmızı kart gösteren Bitigen, VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olması nedeniyle penaltı kararını ve kırmızı kartı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

Berkan Emir, Çaykur, Beto, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 19:24:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]