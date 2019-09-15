Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, de Pauw, Boldrin, Umar, Samudio

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Mossoro, Napoleoni

Sarı kartlar: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Mossoro (Göztepe)

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'un Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

5. dakikada de Pauw'un sağdan ceza sahası içerisine sert ortasında altıpas üzerinde Umar'ın ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Beto, topu yumrukları ile çelmeyi başardı.

27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Abarhoun'un kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Berkan Emir'in ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Vetrih, topu çizgiden eli ile çıkarınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Vetrih'e de kırmızı kart gösteren Bitigen, VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olması nedeniyle penaltı kararını ve kırmızı kartı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.