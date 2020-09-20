Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Pavelka, Tarkan Serbest, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Varga, Alan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Vetrih (Dk. 41 Abdullah Durak), Baiano, Tunay Torun, Boldrin, Samudio, Skoda

Gol: Dk. 13 Varga (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 20 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Alan, topu arkaya sektirdi. Tarkan Serbest'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

7. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kafayla pasında topla buluşan Alan'ın sol ayağıyla ceza yayının gerisinde bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın pasında sol çaprazda topu kontrol eden Varga, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

45. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdullah Durak, sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Meljnak ile topu buluşturdu. Bu oyuncunun yerden pasında Tunay Torun'un ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.