Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 74 Sackey), Selim Ilgaz (Dk. 80 Kamara), Akintola, Boupendza (Dk. 90+3 Mirkan Aydın)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal (Dk. 64 Oğuzhan Özyakup), Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal (Dk. 68 N'Koudou), Aboubakar
Sarı kartlar: Dk. 44 Aabid, Dk. 44 Boupendza, Dk. 45+3 Billong, Dk. 88 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor) Dk. 84 Welinton (Beşiktaş)
Goller: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 41 Larin (Beşiktaş), Dk. 7, Dk. 23 Boupendza (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.
53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.
61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.
69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.
90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.
Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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