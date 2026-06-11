Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi - Son Dakika
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Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi

Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi
11.06.2026 22:57
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Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası açılış maçının 27. dakikasında su molası ve reklam arası verildi. En son 90'lı yıllarda maçlarda reklam arası verilirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi.

MAÇA REKLAM MOLASI VERİLDİ

Mexico City'de oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında, yoğun sıcaklık nedeniyle hakem tarafından su molası verildi. Ancak bu mola, sadece futbolcuların serinlemesine değil, ekran başındakiler için de büyük bir sürprize dönüştü. Yayıncı kuruluş, Dünya Kupası'nda boyunca uygulanacak yeni kararı uygulamaya sokarak mücadeleye reklam arası verdi.

EN SON 1990'LI YILLARDA REKLAM VERİLİYORDU

En son 90’lı yıllardaki televizyon yayınlarında rastlanan bu reklam arası uygulaması, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlık ve nostalji dalgası yarattı.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa B Mustafa B:
    vay be reklam arası 2026da böyle uygulanacakmış demek futbol da artık para oyunu olmuş ama yani şu sıcağa su molası lazım da anlarım biraz garip geldi ilk başta açıkçası 0 0 Yanıtla
  • İrfan Akaslan İrfan Akaslan:
    yani güzel nostalji ama sonuçta bu da geçer herkes konuşuo da iş uygulamaya gelince önemini kaybediyo zaten. 0 0 Yanıtla
  • Eray Pişirir Eray Pişirir:
    bana sorarsanız bu çok yanlış bi karar ya futbol maçı maçtır reklam arası ne demek biz zamanında böyle şeyler görmezdik maç başlasa bitiş molasında biter hepsi vardı düzenimiz aslında sorun şu ki herkes parasının peşinde koşuyo artık futbolun tadı kaçmış bence 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi - Son Dakika
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