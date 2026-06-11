FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi.
Mexico City'de oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında, yoğun sıcaklık nedeniyle hakem tarafından su molası verildi. Ancak bu mola, sadece futbolcuların serinlemesine değil, ekran başındakiler için de büyük bir sürprize dönüştü. Yayıncı kuruluş, Dünya Kupası'nda boyunca uygulanacak yeni kararı uygulamaya sokarak mücadeleye reklam arası verdi.
En son 90’lı yıllardaki televizyon yayınlarında rastlanan bu reklam arası uygulaması, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlık ve nostalji dalgası yarattı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)