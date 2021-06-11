Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası

Bu maç ile turnuva sona erdi.

Hakem Arda Kardeşler 'in yönettiği maçta Kosova, 80. dakikada Arber Hoxa'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada Gambiya, bir penaltı atışını değerlendiremedi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine , Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın son maçında, Kosova ve Gambiya karşılaştı.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Kosova , Gambiya 'yı 1-0 mağlup etti.

Lise öğrencilerine karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek

Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum

Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız

Yolun sonu final olsun! EURO 2020, İtalya-Türkiye karşılaşmasıyla başladı

Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu