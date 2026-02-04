Gabbard'a Yönelik İddialar - Son Dakika
Gabbard'a Yönelik İddialar

04.02.2026 11:21
Tulsi Gabbard, gizli bilgilere erişiminin siyasi gerekçelerle engellendiği iddialarıyla karşı karşıya.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard hakkında Mayıs 2025'te yapılan şikayetin, gizli bilgilere erişimin siyasi gerekçelerle engellendiği iddiasını içerdiği öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) ulaştığı ve Kongre üyelerine gönderilen müfettişlik ofisi notuna göre, Mayıs 2025'te yapılan şikayette, Gabbard'ın, gizli bilgilere erişimi siyasi gerekçelerle engellediği iddia edilirken, söz konusu şikayet ise Kongre'nin istihbaratı denetlemekle görevli üyeleriyle paylaşılmadı.

Söz konusu iddiaya ilişkin ilk incelemelerde bulunan dönemin istihbarat topluluğu müfettişinin iddiaları güvenilir bulunmadığı aktarılırken, konu Gabbard'ın Kongre'ye bilgi vermediği gerekçesiyle eleştirilere sebep oldu.

Şikayetin "çok gizli" kopyalarının, Temsilciler Meclisi ve Senato'da yer alan Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler ile istihbarat komitelerinin üst düzey üyelerinden oluşan Sekizler Grubu'na (Gang of Eight) bu hafta elden teslim edileceği belirtildi.

Gabbard'ın ofisi ise iddiaları reddederek şikayetin yasa koyuculara iletilmesindeki gecikmenin çok sayıda gizli ayrıntı içeren metnin kapsamlı bir hukuki incelemeden geçirilmesi ve hükümetin kapanma sürecinden kaynaklandığını savundu.

ABD'li Demokrat Senatör Mark Warner ise, konuya ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, söz konusu şikayeti henüz görmediğini ancak Gabbard'a yasaların gerektirdiği şekilde raporu göndermesi için uzun süredir baskı yapıldığını belirtti.

Sekizler Grubu'nun ulusal istihbarat direktörüyle 6 ay süren müzakereleri sonucunda, bu ihbarcının şikayetini paylaşabildiğini ifade eden Warner, "Bu, Gabbard'ın onay duruşmaları sırasında verdiği ifadeyle doğrudan çelişiyor. O, ihbarcıları koruyacağını ve zamanında bilgi paylaşacağını söylemişti." değerlendirmesinde bulundu.

Şikayeti yapan kişi, ikinci bir iddiada ise Gabbard'ın ofisindeki hukuk müşavirliğinin olası bir suçu ABD Adalet Bakanlığına bildirmediğini öne sürdü.

Redaksiyonlar içeren müfettişlik notunda, bu iddialara ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

