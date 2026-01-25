Galatasaray'a Yeni Kolombiyalı: Yaser Asprilla - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'a Yeni Kolombiyalı: Yaser Asprilla

Galatasaray\'a Yeni Kolombiyalı: Yaser Asprilla
25.01.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, İspanol Girona'dan Yaser Asprilla'yı kiralayarak tarihindeki 9. Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, sarı-kırmızılıların tarihindeki 9. Kolombiyalı futbolcu oldu.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu kapsamda İspanya'nın Girona takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Asprilla, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 9. Kolombiyalı futbolcu oldu. Cimbom'un mevcut kadrosunda Kolombiya'dan Davinson Sanchez bulunurken, geçtiğimiz sezonun ikinci transfer döneminde de Carlos Cuesta transfer edilmişti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcuları şöyle:

"Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta ve Yaser Asprilla."

Asprilla kulüp tarihinin 215. yabancı futbolcusu

Yaser Asprilla ayrıca Galatasaray tarihinin de 215. yabancı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar yabancı futbolcu tercihini ise en çok Brezilya'dan yana kullandı. Cimbom'da Brezilya vatandaşı 25 futbolcu görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Yeni Kolombiyalı: Yaser Asprilla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

21:59
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 22:28:30. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'a Yeni Kolombiyalı: Yaser Asprilla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.